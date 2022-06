Jairo Jonathan, de 24 anos, foi morto com um tiro na cabeça nesta segunda-feira em um trem - Reprodução

Jairo Jonathan, de 24 anos, foi morto com um tiro na cabeça nesta segunda-feira em um tremReprodução

Publicado 28/06/2022 13:41 | Atualizado 28/06/2022 14:35

fotogaleria

A família ainda pediu que a justiça fosse feita, além de afirmar que ainda não foram procurados pela Supervia após o ocorrido. Gisele, mãe da vítima, contou que espera que a concessionária aumente a segurança dentro das estações e trens."Meu filho era um menino amoroso, carinhoso, era um jovem cheio de amigos. Ele tinha um bom relacionamento com todas as pessoas. Eu preciso que a Supervia se manifeste", disse ela."Meu sobrinho era trabalhador, ele estava com a mochila, com o uniforme, pega o trem e toma um tiro na cabeça. Justiça, só, é a única palavra", disse a tia da vítima.Jairo Jonathan foi assassinado por volta das 14h, com um tiro na cabeça, enquanto ia para o trabalho. De acordo com testemunhas, um homem encapuzado e de máscara entrou no trem e se sentou próximo a vítima, que estava de fone. Quando a composição parou na estação de Deodoro, o atirador levantou e efetuou disparos contra a vítima, que estava sentada.Os passageiros que estavam no trem ficaram em pânico e correram para dentro da estação, foi nesse momento, que a polícia acredita que o criminoso tenha conseguido fugir. Além da hipótese levantada pela família, a polícia também acredita que o crime tenha sido premeditado, já que as câmeras de segurança foram tampadas com uma fita adesiva minutos antes do assassinato.Procurada, a Supervia informou que, de acordo com o contrato de concessão, a segurança pública dentro do sistema é responsabilidade do Governo do Estado. Os agentes de controle da concessionária não têm poder de polícia para atuar na prevenção ou coerção de ações de natureza criminal, conforme estabelece a legislação e o contrato de concessão.Ainda lidando com a morte trágica do ex-paraquedista, a família se diante de outro problema: o enterro da vítima. Donos de um jazigo próprio no Cemitério de Murundu, também conhecido como Cemitério de Realengo, foram cobrados em cerca de R$ 7 mil para conseguirem realizar o sepultamento.De acordo com Priscila Mariano, o jazigo, que tem como titular uma de suas tias, já foi utilizado outras vezes, mas a família não conseguirá utilizar dessa vez por conta do alto valor."O jazigo é nosso e eles estão querendo cobrar uma taxa de quase R$ 3.200 mil de impermeabilização. Nós já vamos ter que pagar R$ 2 mil de funerária, pagar para abrir o jazigo, mas até aí, tudo bem. Eu preciso de ajuda, isso é um absurdo".A concessionária Reviver, responsável pelo cemitério, foi procurada, mas até o momento da publicação desta matéria, não respondeu aos questionamentos.Por conta do fato, a família precisou procurar um outro cemitério para o sepultamento. Jairo Jonathan será enterrado nesta quarta-feira (29), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste. O horário ainda será definido.