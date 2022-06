Campus da Unirio na Avenida Pasteur, 458, no bairro da Urca, onde estuda aluno apontado como autor das ameaças - Sandro Vox/Agência O Dia

Publicado 27/06/2022 21:57 | Atualizado 27/06/2022 22:06

Rio - O estudante suspeito de ter ameaçado nas redes sociais de realizar um ataque à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), nos campi da faculdade da Urca, Zona Sul da cidade, já prestou depoimento à 10ª DP (Botafogo), que investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, o pai do aluno também foi ouvido, assim como outras pessoas continuam prestando depoimentos.



Conforme a 10ª DP, a investigação está em andamento. O aluno do curso de Sistemas de Informação, do CCET, é suspeito de promover as ameaças de ataques à universidade. Na semana passada, a UniRio suspendeu todas as atividades nos campi da Urca.