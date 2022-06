Priscila, mãe de Jairo Jonathan, morto dentro do trem do ramal Santa Cruz, na estação de Deodoro - Sandro Vox / Agência O Dia

Priscila, mãe de Jairo Jonathan, morto dentro do trem do ramal Santa Cruz, na estação de DeodoroSandro Vox / Agência O Dia

Publicado 27/06/2022 21:52 | Atualizado 28/06/2022 08:56

Rio - Jairo Jonatan, de 24 anos, morto com um tiro na cabeça na tarde desta segunda-feira (27) dentro de um trem em Deodoro , na Zona Oeste do Rio, teve seus pertences roubados após o crime. Imagens divulgadas na internet mostram o momento em que a vítima está caída em um banco da composição, quando um homem de blusa preta e short cinza pega a mochila que está entre as pernas da vítima.

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil informou que em princípio o homem que subtraiu os pertences não tem envolvimento com a morte de Jairo, mas que ele poderá responder por roubo. O vídeo está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios (DH).

De acordo com familiares, Jairo era ex-militar e trabalhava como garçom no Maracanã. Ele foi atingido pelos disparos quando o trem parou na estação. O atirador teria levantado do assento e atirado contra o homem, segundo testemunhas. Ainda de acordo com relatos, a composição estava lotada no momento da execução e o criminoso fugiu em meio à multidão.

Agentes da DH fizeram uma perícia no local e tentam identificar o autor e a motivação do crime por imagens de câmeras de segurança da estação de Deodoro e das proximidades. Um dos equipamentos de monitoramento da composição estava obstruído.

Procurado, o Exército ainda não se manifestou sobre o caso. O corpo de Jairo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento do rapaz.