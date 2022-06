Trens da SuperVia circulam com intervalos irregulares - Divulgação

Rio - Pelo segundo dia consecutivo , os passageiros já enfrentam problemas nos trens. De acordo com a SuperVia, os ramais de Japeri, Deodoro, Santa Cruz, Saracuruna e Belford Roxo circulam com atrasos nesta terça-feira.

O ramal Japeri circula com intervalos médios de 20 minutos no trecho entre Japeri e Comendador Soares e com intervalos médios de 10 minutos no trecho entre Nova Iguaçu e Central do Brasil. Não haverá partidas da Central do Brasil para Nova Iguaçu.

O ramal Santa Cruz opera com intervalos médios de 20 minutos no trecho entre Santa Cruz e Benjamim do Monte e intervalos médios de 10 minutos no trecho entre Campo Grande e Central do Brasil. Já o ramal Saracuruna circula com intervalos médios de 20 minutos no trecho entre Gramacho e Central do Brasil.

O ramal Belford Roxo opera com intervalos irregulares e temporariamente não teremos partidas da Central do Brasil para Belford Roxo.

Segundo a concessionária, os clientes estão sendo informados do problema através do sistema de áudio das estações. "Devido a uma ocorrência externa, os intervalos dos ramais estão ampliados temporariamente. Técnicos trabalham para normalizar a operação no menor tempo possível".

Morte brutal

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil informou que em princípio o homem que subtraiu os pertences não tem envolvimento com a morte de Jairo, mas que ele poderá responder por roubo. O vídeo está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios (DH).

De acordo com familiares, Jairo era ex-militar e trabalhava como garçom no Maracanã. Ele foi atingido pelos disparos quando o trem parou na estação. O atirador teria levantado do assento e atirado contra o homem, segundo testemunhas. Ainda de acordo com relatos, a composição estava lotada no momento da execução e o criminoso fugiu em meio à multidão.

Agentes da DH fizeram uma perícia no local e tentam identificar o autor e a motivação do crime por imagens de câmeras de segurança da estação de Deodoro e das proximidades. Um dos equipamentos de monitoramento da composição estava obstruído.

Procurado, o Exército ainda não se manifestou sobre o caso.

Multa



O Procon-RJ também aplicou, recentemente, mais sete multas à concessionária SuperVia por falha na prestação de serviço . As sanções, aplicadas na última sexta-feira, somam R$ 6.283.760,00. A concessionária está sendo multada por irregularidades encontradas nas estações Central do Brasil, São Cristóvão, Pavuna, Honório Gurgel, Rocha Miranda, Ricardo de Albuquerque, Anchieta, Olinda, Praça da Bandeira, Mangueira, Riachuelo e Engenho de Dentro. Superlotação e atrasos foram alguns dos problemas constatados que geraram as multas.

Na primeira quinzena de maio, duas sanções, que totalizaram R$ 3 milhões, foram aplicadas à empresa. Desde abril, a autarquia realiza ações de fiscalização nas estações de trem para apurar como o serviço é prestado à população. Outros 10 autos de infração foram lavrados e seguem os trâmites legais, que poderão resultar em novas multas.



CPI

Força-tarefa

O governador Cláudio Castro já havia anunciado a suspensão das negociações com a SuperVia quanto ao reajuste das tarifas, até que a concessionária corrigisse todos os problemas no serviço.