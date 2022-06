Um criminoso foi preso com uma pistola e grande quantidade de drogas em Realengo - Reprodução Twitter

Um criminoso foi preso com uma pistola e grande quantidade de drogas em RealengoReprodução Twitter

Publicado 28/06/2022 08:40

Rio - Um criminoso foi preso após atacar a tiros policiais militares na noite desta segunda-feira, na Estrada da Água Branca, em Realengo, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a corporação, agentes do 14ºBPM (Bangu) estavam em patrulhamento no local, quando tiveram atenção voltada para homens em atitude suspeita. Ao tentar realizar abordagem, a equipe foi atacada a tiros e houve confronto. Na ação, um criminoso foi preso.

Com ele, os policiais apreenderam uma pistola e grande quantidade de drogas.