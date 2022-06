Moradores do Morro da Serrinha acordam ao som de intenso tiroteio - Reprodução TV Globo

Publicado 28/06/2022 06:57 | Atualizado 28/06/2022 08:54

Morro da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte do Rio, acordaram ao som de um intenso tiroteio que iniciou por volta das 5h50 desta terça-feira. De acordo com a Polícia Militar, agentes foram atacados por criminosos durante uma operação no interior da comunidade. Equipes da PM estão atuando em outras sete favelas do Estado. fotogaleria Rio - Moradores do, em Madureira, na Zona Norte do Rio, acordaram ao som de um intenso tiroteio que iniciou por volta das 5h50 desta terça-feira. De acordo com a Polícia Militar, agentes foram atacados por criminosos durante uma operação no interior da comunidade. Equipes da PM estão atuando em outras sete favelas do Estado.

"Muitos tiros em Madureira. Atenção aí, pessoal", alertou um morador nas redes sociais. "Madureira está um caos, muito tiro", disse outro.

A corporação informou que policiais militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC) estão na comunidade para coibir roubos de veículo e carga na região.

Outras operações

Equipes do #BOPE operando na Comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré.@GovRJ @PMERJ #ServireProteger pic.twitter.com/JrTxBpvbs8 — @pmerj (@PMERJ) June 28, 2022

Desde cedo, os agentes ocupam as favelas do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, em Copacabana, na Zona Sul; Reta Velha, em Itaboraí, na Região Metropolitana; da Nova Holanda, no Complexo da Maré; Dendê e Guarabu, na Ilha do Governador; e do Complexo da Pedreira, que abrange comunidades de Costa Barros à Pavuna, todas localizadas na Zona Norte.

Na comunidade Nova Holanda, a ação é realizada pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope), Subsecretaria de Inteligência e 22º BPM (Maré), com o objetivo de reprimir o roubo de veículos e carga, retirar barricadas, além de levantamento de dados de inteligência. Até o momento, 50 kg de maconha foram apreendidos.

Segundo a PM, ainda nesta manhã, um homem ferido por disparo de arma de fogo na Maré deu entrada no Hospital Federal de Bonsucesso. "As circunstâncias do fato e a identificação do envolvido estão sendo apuradas".

No Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, os agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), com apoio de equipes do BAC e GAM, buscam coibir quadrilha de assaltantes, além de cumprir mandados de prisão.

Policiais do 17ºBPM (Ilha do Governador), com auxílio de equipes do 1ºCPA e COE, estão nas comunidades do Dendê e Guarabu para apreender armas, verificar denúncias e prender criminosos. Já na Pedreira,PMs do 41ºBPM (Irajá) atuam para combater o roubo de carga na região.

Equipes do 35ªBPM (Itaboraí) realizam operação na Comunidade da Reta Velha para combater o roubo de veículos e carga, além de desarticular atuação criminosa na região.