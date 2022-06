Momento em que os cachorrinhos são colocado no abrigo através do buraco na cerca - Reprodução/Redes Sociais

Momento em que os cachorrinhos são colocado no abrigo através do buraco na cerca Reprodução/Redes Sociais

Publicado 28/06/2022 14:51

Rio - O abandono de quatro cachorrinhos foi flagrando por câmeras de segurança, na madrugada nesta segunda-feira (27), no Instituto de Proteção Animal Chris Neri, no Lins de Vasconcelos, Zona Norte do Rio. As imagens foram divulgadas nas redes sociais pela dona do instituto, Chris Neri.

Na gravação, por volta das 4h, é possível ver o momento em que dois homens encapuzados e mascarados passam os quatro cachorrinhos, um a um, por um buraco na cerca do abrigo. Após o abandono, os suspeitos fecham o buraco com uma tábua de madeira. Apesar da barreira colocada, dois dos animais conseguiram fugir do local.

Assista o vídeo:

De acordo com Chris, a equipe que trabalha no local só achou os outros dois filhotes quando já era de manhã. "Eu não aguento mais tanto descaso e tanta maldade com os animais. Eles ficaram pegando chuva das 04h até as 06h da manhã. Eles estão tremendo de frio, com medo", revelou a dona na postagem.

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o crime.