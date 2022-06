Agentes estão atuando na comunidade da Serrinha - Reprodução TV Globo

Publicado 29/06/2022 08:05 | Atualizado 29/06/2022 08:45

Rio - Equipes da Polícia Militar estão em operação, na manhã desta quarta-feira, em vários pontos do Estado do Rio de Janeiro. Desde cedo os agentes ocupam o Complexo da Serrinha, em Madureira; Kelson's, na Penha; Rato Molhado, no Méier, todas localizadas na Zona Norte; Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, em Copacabana, na Zona Sul; e no Complexo do Santo Cristo, em Niterói, Região Metropolitana.

De acordo com a corporação, os policiais do 9º BPM (Rocha Miranda), com auxílio do Batalhão de Ações com Cães (BAC), estão no Complexo da Serrinha para combater criminosos que vêm praticando roubos de veículos e de carga na região. Desde às 4h30, moradores relatam troca de tiros na comunidade.



Agentes do 16º BPM (Olaria) estão atuando na comunidade Kelson's com o objetivo de combater uma quadrilha de roubo de automóveis na região de Olaria, Penha, Cordovil e Brás de Pina. Além de dar apoio aos policiais da 22ª DP (Penha), que estão no local para fazer uma perícia no ferro-velho que pegou fogo, deixando 21 casas destruídas na noite desta segunda-feira

No Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, os agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), com apoio de equipes do BAC, buscam coibir uma quadrilha de assaltantes.

A PM ainda não informou o motivo das ações nas outras comunidades.

Até o momento, não há registro de prisões, feridos ou apreensões.