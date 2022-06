Um galpão pegou fogo na comunidade da Kelson’s, na Penha, Zona Norte - Divulgação/SMAS

Publicado 28/06/2022 09:52 | Atualizado 28/06/2022 12:23

Rio- Um incêndio de grandes proporções atingiu a comunidade da Kelson's, na Penha, Zona Norte do Rio, e pelo menos 21 casas ficaram destruídas e foram interditadas. As chamas começaram em um ferro velho, na noite de segunda-feira (27). Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da Penha foi acionado às 22h17, mas o fogo só foi completamente controlado às 6h40 desta terça-feira (28). A equipe permanece no local fazendo o rescaldo, que é o serviço de resfriamento do espaço.

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), o galpão foi interditado. Ele era construído com paredes de alvenaria, que une tijolos com argamassa, e o telhado composto por uma estrutura metálica e telhas de fibrocimento. Foram interditadas, ainda, 21 moradias atingidas pelo fogo. Destas, 13 eram construções de madeira, que foram totalmente destruídas.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) informou que está no local desde a madrugada e realizou atendimento à 21 famílias, que vão receber aluguel social concedido pela Prefeitura do Rio.