Vinicius Gomes da Silva, de 34 anos, ingressou na corporação em 2011 e trabalhava no 12º BPM (Niterói) atualmente - Reprodução Twitter

Publicado 29/06/2022 11:04 | Atualizado 29/06/2022 12:20

Rio - Um policial militar morreu, na manhã desta quarta-feira, após ser baleado na cabeça durante uma operação no Complexo do Santo Cristo, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O cabo, identificado como Vinicius Gomes da Silva, de 34 anos, chegou a ser socorrido por colegas de farda e levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a corporação, uma equipe do 12º BPM (Niterói) foi atacada a tiros por criminosos durante um patrulhamento na comunidade dos Marítimos, que pertence ao Complexo do Santo Cristo, e houve revide. Vinicius acabou sendo atingido.

Segundo a PM, a ação tinha como objetivo reforçar a segurança da região após uma disputa entre duas facções rivais.



Em nota, a PM lamentou a morte de Vinicius e disse que o cabo ingressou na corporação em 2011 e trabalhava no 12º BPM (Niterói) atualmente. O militar era casado e deixa um filho. Ainda não há informação de horário e local do sepultamento.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI).