PM trabalha na UPP São JoãoGoogle Maps / Reprodução

Publicado 29/06/2022 20:45 | Atualizado 29/06/2022 22:03

Rio - Um policial militar, que não teve o nome divulgado, foi baleado na noite desta quarta-feira (29) após ser atacado por criminosos próximo à Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro São João, no bairro Engenho Novo, Zona Norte. De acordo com a PM, equipes faziam patrulhamento na Rua Juiz Jorge Salomão quando foram atingidas por disparos.

Após acabar a troca de tiros, os agentes encontraram o policial ferido. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Salgado Filho. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

A corporação afirmou ainda que nenhuma pessoa foi presa na ação.