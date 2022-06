Segundo a PM, a ação tinha como objetivo reforçar a segurança da região após uma disputa entre duas facções rivais - Divulgação

Publicado 29/06/2022 20:30

Rio - O Portal dos Procurados divulgou um cartaz, nesta quarta-feira (29), em busca de informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte do cabo da Polícia Militar, Vinicius Gomes da Silva, de 34 anos. Vinícius, ingressou na Corporação em 2011.Ele era casado e deixa um filho.

Vinícius foi morto com um tiro na cabeça durante uma operação no Morro dos Marítimos, no Barreto, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, bairro que faz divisa com São Gonçalo. Segundo a PM, a ação tinha como objetivo reforçar a segurança da região após uma disputa entre duas facções rivais. Durante a ação, um homem foi preso com uma pistola e um rádio transmissor.

O PM chegou a ser socorrido e levado pelos colegas ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, em Niterói, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar disse que lamenta a morte do cabo Vinicius.

A Delegacia de Homicídios de Niterói (Dhnsgi) assumiu o caso e agentes da especializada buscam informações que possam identificar a autoria do crime.

Com a morte do CB/PMERJ, sobe para 28 o número de Agentes de Segurança, mortos em ações violentas no Estado do Rio de Janeiro. Sendo:

- 16 da Polícia Militar

- 05 da Polícia Civil

- 03 Militares da Marinha do Brasil

- 01 Policial Penal/SEAP

- 01 Degase

- 01 Guarda Municipal

- 01 da Aeronáutica do Brasil

Disque Denúncia recebe informações sobre os envolvidos na morte de Agentes de Segurança, nos seguintes canais de atendimento:

- Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099, (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

- APP "Disque Denúncia RJ"

- Facebook/(inbox):https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados(mensagens).

- Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).

Em todas as plataformas digitais, o anonimato é garantido.