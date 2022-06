Luciana Conceição é presa suspeita de dar o golpe 'boa noite, Cinderela' em homem na Zona Sul do Rio - Divulgação

Publicado 29/06/2022 19:55 | Atualizado 29/06/2022 20:01

Rio - Policiais da 12ª DP (Copacabana) e da 13ª DP (Ipanema) prenderam, na manhã desta quarta-feira (29), uma mulher suspeita de aplicar o golpe conhecido como 'boa noite, Cinderela' e extorquir um homem na Zona Sul do Rio. Luciana dos Santos da Conceição, que trabalha como garota de programa em Copacabana, tinha um mandado de prisão preventiva em aberto.



De acordo com as investigações, conduzidas pelo delegado Felipe Santoro, titular da 13ª DP, o homem que foi vítima de Luciana relatou em depoimento que no último dia 5, por volta das 21h, andava pelas ruas do bairro quando conheceu uma mulher que se apresentou pelo nome de Vitória. Pouco depois, os dois foram até um motel em Botafogo. A vítima disse que assim que chegou ao local Luciana lhe ofereceu uma bebida. Após ingerir o líquido, a vítima perdeu os sentidos.

Foi neste momento que a criminosa se aproveitou da situação para realizar diversas transações bancárias, através de Pix do celular da vítima para sua própria conta. Ao todo, R$ 10 mil foram roubados. Após recuperar a consciência, o homem foi embora e solicitou atendimento em um hospital, onde foi medicado e informado de que havia sido vítima do golpe.

O caso foi registrado na 13ª DP e Luciana teve a conta bancária bloqueada. A golpista, então, voltou a procurar a vítima e começou extorqui-la, indo ao seu local de trabalho e exigindo mais dinheiro. Ela ameaçava colocar drogas no estabelecimento do homem, também localizado em Copacabana. Com medo, a vítima retornou à 13ª delegacia e voltou a denunciar a mulher.

O delegado Felipe Santoro faz um alerta sobre o golpe e os riscos. "As pessoas devem ficar alertas às abordagens por estranhos nas ruas e evitar se dirigirem a outros locais com desconhecidos. É preciso ficar atento à bebida que está ingerindo. Apesar de ser popularmente conhecido, ainda há criminosos aplicando esses golpes. É um crime grave que pode levar a vítima à morte, dependendo da substância ministrada", disse.

Luciana já está à disposição da Justiça, vai passar por audiência de custódia e responder pelos crimes cometidos. Ela também possui uma passagem na polícia pelo mesmo crime contra um cliente.