Novo CNTc será instalado no sétimo andar do Hospital Universitário da UFRJ - Reprodução/UFRJ

Publicado 29/06/2022 18:00

Rio- O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HU- UFRJ), na Ilha do Fundão, Zona Norte do Rio, receberá o Centro Nacional de Transplantes Complexos (CNTc), o primeiro do país a ser ofertado pelo Sistema único de Saúde (SUS). Estudado há um ano pelo Ministério da Saúde, o projeto encontrou no Hospital Universitário a unidade adequada, devido a sua capacidade de atendimento em média e alta complexidades.



De acordo com a assessoria do Hospital, as instalações serão feitas no sétimo andar, a partir de doações da Rede Dasa, empresa privada, e de investimentos do Ministério da Saúde. Apesar de não haver previsão para o início das obras, o CNTc receberá seis leitos para o Centro de Terapia Intensiva (CTI) e oito de enfermaria para atender a demanda de transplante.



"O projeto, além de propulsionar os transplantes no país, aumentará a capacidade de atendimento à alta complexidade para nossos pacientes", diz Marcos Freire, diretor do hospital.

De acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), no ano passado, a taxa de doadores de órgão efetivos caiu para 13%, no primeiro semestre de 2021 . A covid foi o principal motivo para a queda, de acordo com o editor-chefe do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT) e membro do Conselho Consultivo da associação, Valter Duro Garcia.

"A covid-19 impactou o número de transplantes, doadores e transplantados que tiveram risco maior de morrer pela doença. Até o ano passado, de cada três potenciais doadores, um se tornava doador. Neste ano, de cada quatro potenciais, só um efetivou. Ou porque o doador testava positivo para covid-19, ou porque não se tinha rapidez no resultado do teste para levar à cirurgia. A covid-19 atrapalhou a efetivação da doação", explicou Garcia.