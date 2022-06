Parlamentar Benny Briolly - Divulgação

Parlamentar Benny BriollyDivulgação

Publicado 29/06/2022 17:15

Rio - Nesta quarta-feira (29), o vereador bolsonarista Douglas Gomes (PTC) foi condenado a um ano e sete meses de prisão pelo crime de injúria, pela Juíza Claudia Monteiro Alburquerque da 2ª Vara Criminal de Niterói, por transfobia contra a vereadora Benny Briolly (PSOL). Na decisão, a magistrada cita que "é claro que o Vereador se utilizava da tratativa no gênero masculino para se referir a vereadora, como forma de desrespeitar sua identidade de gênero em suas redes sociais". A sentença ainda cabe recurso.

Benny Briolly, que já sofreu mais de 30 ameaças de morte, conta com a equipe jurídica de seu mandato, o Insituto de Defesa da População Negra - IDPN e o PEPPDH - Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos e disse que seguirá cobrando a execução da sentença.

Em sua redes sociais, Benny comemorou a condenação: "URGENTE E HISTÓRICO! Vereador bolsonarista, @verdouglasgomes, aqui de Niterói, é o primeiro parlamentar condenado pelo CRIME de TRANSFOBIA no Brasil, por uma ação movida POR MINHA MANDATA. O criminoso recebeu ontem, no dia do orgulho LGBTQIAP+, 1 ano e 7 meses de PRISÃO!”, postou a vereadora.

Em uma live feita no Youtube, Douglas Gomes comentou a decisão: "É um ativismo judicial e a nossa posição é que a verdade tem que ser dita acima de tudo. A partir do momento que a gente é obrigado a falar que algo é algo sem ser na verdade, isso vai gerar um problema pra gente no presente e até no futuro”, afirmou.



Já em seu perfil no Instagram, o bolsonarista pediu apoio de seus seguidores, já que ele foi condenaro por "uma juíza MILITANTE da Segunda Vara Criminal de Niterói" e pediu para que as pessoas usem a hashtag #justocomdouglasgomes.