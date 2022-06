Policial militar Vinicius Gomes da Silva morre durante operação em comunidade de Niterói, na Região Metropolitana do Rio - Arquivo pessoal

Publicado 29/06/2022 15:57

Rio - Um homem de bom coração, inteligente e de muitos amigos. Assim que colegas do policial militar Vinicius Gomes da Silva, de 34 anos, descreveram ele. O cabo da PM foi morto com um tiro na cabeça durante uma operação no Morro dos Marítimos , que pertence ao Complexo do Santo Cristo, em Niterói, na manhã desta quarta-feira. A ação tinha como objetivo reforçar a segurança da região após uma disputa entre duas facções rivais.

Vinicius Gomes da Silva, de 34 anos, ingressou na corporação em 2011 e trabalhava no 12º BPM (Niterói) atualmente

Colegas de um grupo de futebol que Vinicius fazia parte relembraram em suas redes sociais momentos felizes com ele. Torcedor do Botafogo, o PM costumava organizar encontros aos domingos com os amigos para jogar futebol. "Obrigado pelos momentos de alegria irmão. Me perdoa por não ter comparecido nos últimos domingos. Vai com Deus".

"Ainda sem acreditar, ainda sem entender... Parece mentira. Quantas vezes cuidei de você e seu irmão? Quantas fraldas suas eu passei? Lembro-me do seu aniversário de 1 aninho como se fosse hoje. Sinto como se perdesse um irmão. Só consigo sentir dor e indignação"; "Que isso mano não acredito, meu amigo de escola, gente boa demais", escreveram os amigos nas redes sociais.



Durante a manhã, policiais do 12ª BPM (Niterói) realizaram buscas na região para localizar os responsáveis pelo ataque a tiros, que terminou com a morte do agente. Moradores relataram a presença de vários carros da PM e de um blindado na região, após o crime. Veja o vídeo:

Morro dos Marítimos CV em Niterói



Blindado no Morro dos marítimos pic.twitter.com/2hCW5iPts3 — INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) June 29, 2022

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi acionada e investiga o caso. A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento. Até o momento ninguém foi preso.

A Polícia Militar lamentou a morte de Vinicius e disse que o cabo ingressou na corporação em 2011 e trabalhava no 12º BPM (Niterói) atualmente. O PM deixa uma esposa e um filho pequeno. Ainda não há informação de horário e local do sepultamento.