Campanha de vacinação de reforço da covid-19 em andamento no município do RioAgência Brasil

Publicado 29/06/2022 20:50 | Atualizado 29/06/2022 20:57

Rio - A Secretaria de Saúde do Município do Rio (SMS-Rio) informou que a capital tem atualmente 1,8 milhão de pessoas com a primeira dose de reforço da vacina da covid-19 em atraso. De acordo com dados do Estado do Rio, foi observado que o perfil da maior parte dos internados pela doença são pessoas com atraso no esquema vacinal.



A SMS informou ainda que a capital está com os estoques da Pfizer, Janssen e CoronaVac em baixa, mas que está abastecida com a vacina AstraZeneca. Todas as pessoas com 5 anos ou mais podem receber a primeira dose.

Segundo o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) da Secretaria Estadual de Saúde (SES), foi constatado que entre os dias 9 e 10 de junho, 56 pessoas estavam hospitalizadas, sendo 36 em UTI e 20 em enfermaria. Desse total, apenas 41% estavam como o esquema vacinal completo e uma dose de reforço.

"É fundamental que essas pessoas procurem se vacinar. Todos acima de 12 anos que já têm mais de 4 meses que tomaram a primeira dose de vacina, já estão aptos a tomar a dose de reforço", disse o Secretário Municipal de Saúde, Rodrigo Prado, no último dia 18, quando cerca de 82% dos pacientes internados com covid-19 nos hospitais municipais estavam com atrasos em suas doses vacinais . "É necessário colocar o calendário vacinal em dia porque é isso que vai fazer a diferença nos pacientes", completou ele na ocasião.

A primeira dose de reforço pode ser aplicada em pessoas com 12 anos ou mais, com intervalo de 4 meses após a segunda dose. Pessoas com 18 anos ou mais que tomaram Janssen na primeira dose devem tomar o reforço 2 meses depois da primeira dose.



A segunda dose de reforço pode ser aplicada em pessoas com 40 anos ou mais, com intervalo de 4 meses após a primeira dose de reforço. Trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais, com intervalo de 4 meses após a primeira dose de reforço. Pessoas com 18 anos ou mais que tomaram Janssen na primeira dose, com intervalo de 4 meses após a primeira dose de reforço.



A terceira dose de reforço pode ser aplicada em pessoas com 40 anos ou mais que tomaram Janssen na primeira dose, com intervalo de 4 meses após a segunda dose de reforço.

Recomendações do Ministério da Saúde



Desde o último dia 30, o Ministério da Saúde recomenda a aplicação da primeira dose de reforço contra Covid-19 para população de 12 a 17 anos de idade. Com a inclusão dessa faixa etária, serão mais 1,3 milhão de pessoas que deverão receber a vacina de reforço, após completar o esquema vacinal primário.



A aplicação da segunda dose de reforço foi iniciada em 24 de março deste ano, de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, na população com 80 anos ou mais. Gradativamente a cobertura foi ampliada e, no momento, a recomendação do MS é que todas as pessoas com 40 anos ou mais, trabalhadores da saúde e imunossuprimidos que receberam as vacinas AstraZeneca, Coronavac ou Pfizer no esquema primário sejam imunizadas com a dose de reforço. O intervalo mínimo entre um reforço e outro é de 4 meses. As vacinas a serem utilizadas deverão ser Pfizer, Janssen ou AstraZeneca.



Para as pessoas que receberam a vacina Janssen no esquema primário (dose única), o MS também recomenda a aplicação de uma segunda dose de reforço independentemente do imunizante utilizado no primeiro reforço. O intervalo mínimo para a aplicação do segundo reforço deve ser de 4 meses do primeiro.