Profissionais de saúde: segunda dose de reforço contra covid-19 - Divulgação/ PMM

Publicado 18/06/2022 17:25 | Atualizado 18/06/2022 17:28

Rio - Cerca de 82% dos pacientes que estão internados com Covid-19 nos hospitais municipais estão com atrasos em suas doses vacinais. De acordo com a Prefeitura do Rio, 300 mil pessoas entre 40 e 49 anos não tomaram a primeira dose de reforço. Depois de um mês sem receber Pfizer, agora os postos de saúde contam com mais de 400 mil doses da vacina, além de ter todas as outras disponíveis, Janssen, AstraZeneca, Coronavac, Pfizer e Pfizer Pediátrica.

"É fundamental que essas pessoas procurem se vacinar. Todos acima de 12 anos que já têm mais de 4 meses que tomaram a primeira dose de vacina, já estão aptos a tomar a dose de reforço", disse o Secretário Municipal de Saúde, Rodrigo Prado. "É necessário colocar o calendário vacinal em dia porque é isso que vai fazer a diferença nos pacientes", completou.

A Prefeitura ficou mais de um mês sem receber doses da vacina da Pfizer, mas agora o estoque foi abastecido e hoje os postos de saúde contam com todas as vacinas.