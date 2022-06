Bandidos invadem loja em shopping e levam R$ 170 mil em mercadorias - Reprodução

Publicado 18/06/2022 21:32 | Atualizado 18/06/2022 21:37

Dois homens invadiram e roubaram R$ 170 mil em mercadorias de uma perfumaria no Caxias Shopping, na Baixada Fluminense, no início de junho. A polícia obteve acesso às imagens das câmeras de segurança e está investigando o caso.

Nas imagens, os dois homens entram na loja sem o menor esforço, com a porta levantando automaticamente, sem ser forçada, meia hora depois do fechamento do estabelecimento. Com bolsas e mochilas, os dois homens levam as mercadorias. A tranquilidade é tão grande que em determinado momento um dos ladrões pega o celular para checar mensagens.

De acordo com relatos da dona da loja, os bandidos levaram cerca de 800 perfumes e relógios importados.