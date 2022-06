Publicado 19/06/2022 16:36 | Atualizado 19/06/2022 16:40

Rio - Um homem foi preso neste domingo (19) após tentar agarrar uma menina de 12 anos no bairro Lídice, em Rio Claro, munciípio da região do Médio Paraíba do estado do Rio. Segundo a Polícia Militar, agentes do 28º BPM foram acionados para a Rua José Romão, onde houve o ocorrido.

Ao chegar ao local, a polícia encontrou o suspeito, que foi capturado por populares. Ele foi encaminhado para a 168ª DP e permanece preso.