Viviane Garcia, morta a tiros pelo marido em Mesquita - Reprodução/Redes sociais

Publicado 19/06/2022 15:14

O atirador foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos.A filha do casal, de 16 anos, foi atingida e está internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu, conhecido como Hospital da Posse. Segundo uma amiga da vítima, ela teria sido atingida no tórax. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.Viviane deixou outros três filhos, todos menores de idade. De acordo com testemunhas, as outras crianças não estavam na residência da família no momento do crime.Nas redes sociais, amigos da mulher lamentaram a morte. "Não acredito que era você, amiga Vivi. Meus sentimentos, que Deus conforte o coração de todos da família e amigos, vai deixar saudades", escreveu uma das amigas."Meu Deus! Que triste fim minha prima... Deus tenha misericórdia, estou chocado com essa situação até agora", escreveu um familiar de Viviane.Iara Garcia, irmã de Viviane, também usou as redes sociais para se despedir da irmã, onde fez diversas publicações sobre o caso."Esse cara acabou com a minha vida, ele matou o amor da minha vida. Minha princesa, minha vida, meu amor, meu suporte." postou ela, lamentando a perda.De acordo com a Civil, as investigações estão em andamento para elucidar as circunstâncias do ocorrido e a motivação do crime.O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).