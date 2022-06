Viviane Garcia, morta a tiros pelo marido em Mesquita - Reprodução/Redes sociais

Publicado 18/06/2022 12:05 | Atualizado 18/06/2022 13:49

Rio - A Polícia Civil investiga um caso em que um homem teria assassinado sua esposa, atirado em sua filha e depois em si mesmo, na noite desta sexta-feira (17), no bairro Santa Terezinha, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Tanto o atirador como sua companheira morreram.



A mulher, identificada com Viviane Garcia, morreu na hora, ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos.

A filha do casal, que não teve a identidade revelada, está internada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, também na Baixada. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.Segundo a Polícia Militar, agentes do do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para a Travessa Jurupoca, no bairro Santa Terezinha. No local, os policiais encontraram equipe do Corpo de Bombeiros, que constatou óbito de uma mulher. Um revólver e uma pistola foram apreendidos. A área foi isolada e a perícia acionada.De acordo com a Civil, as investigações estão em andamento para elucidar as circunstâncias do ocorrido e a motivação do crime.O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).