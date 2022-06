Familiares de Nathalia acusam Joilson pelo crime - Foto: Reprodução da internet

Familiares de Nathalia acusam Joilson pelo crimeFoto: Reprodução da internet

Publicado 19/06/2022 14:00

Rio - A Secretaria de Saúde do Rio informou neste domingo (19) que a dona de casa Nathalia Maria da Silva, 28 anos, segue internada em estado grave no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. Ela foi espancada, baleada e esfaqueada pelo ex-companheiro Joilson Tavares do Carmo, preso na tarde deste sábado em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio

O agressor estava escondido na casa de um amigo. Com ele, foram apreendidos cerca de R$ 15 mil em espécie. De acordo com os agentes, Joilson não teria resistido à prisão e teria confessado o crime. Na sexta-feira, a Polícia Civil pediu a prisão temporária do criminoso por tentativa de feminicídio.

fotogaleria

No mesmo dia, a irmã da vítima, Laís Maria da Silva, 26 anos, afirmou que Nathalia está consciente e conseguiu falar que foi Joilson quem a agrediu brutalmente . "Ela disse que ele fez isso tudo na frente do filho. Ofereceu carona e, no caminho, esfaqueou, bateu, jogou na rua e deu um tiro, ou seja, saiu de casa com o intuito de matar minha irmã, né?", contou Laís.

O filho, de apenas 5 anos, é autista. Após a agressão, seguiu no carro com Joilson e, por dois dias, a família não soube do paradeiro dele. Na noite de quinta-feira (16), a criança foi levada pela avó paterna à 33ª DP (Realengo), onde o caso segue sendo investigado.