Joilson Tavares do Carmo, de 34 anos, é acusado de tentativa de feminicídio - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 18/06/2022 13:05 | Atualizado 18/06/2022 15:05

Rio - Foi preso na tarde deste sábado (18), escondido na casa de um amigo em Santa Cruz, na Zona Oeste, o mecânico Joilson Tavares do Carmo, de 34 anos, principal suspeito de ter baleado e esfaqueado sua ex-companheira, Natália Maria da Silva, de 28 anos , na última terça-feira (14), em Brás de Pina, na Zona Norte. Ele foi encaminhado para a 33ª DP (Realengo), onde chegou no início da tarde.A prisão foi confirmada pelo delegado titular da 33ª DP, responsável pelo caso, Flávio Ferreira Rodrigues. Joilson foi encontrado no Beco Maria Leal, abrigado na casa de um amigo, onde estava se escondendo desde o crime. Com ele, foram apreendidos cerca de R$ 15 mil em espécie. De acordo com os agentes, ele não teria resistido a prisão e teria confessado o crime.