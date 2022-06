Rua Figueiredo de Magalhães, 354, onde ocorreu o incêndio - Google Street View

Publicado 19/06/2022 14:32

Rio - Um incêndio atingiu um edifício na Rua Figueiredo Magalhães, em Copacabana, na Zona Sul, na tarde deste domingo (18). Segundo o corpo de bombeiros, as chamas ocorreram no quadro de luz do prédio. Não há registro de vítimas.

Ainda de acordo com a corporação, bombeiros do quartel de Copacabana foram acionados por volta das 13h02 para conter as chamas no Edifício Nobreza. No momento, os agentes estão a espera da concessionária de energia Light no local para verificar o ocorrido.

A ocorrência está em andamento.