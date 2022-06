A 21ª DP (Bonsucesso) investiga o caso - Reprodução/Google Maps

A 21ª DP (Bonsucesso) investiga o casoReprodução/Google Maps

Publicado 19/06/2022 11:47

Rio - O Tribunal de Justiça converteu a prisão do policial militar David Trancoso Daniel em preventiva neste sábado (18), durante audiência de custódia. O PM está sendo acusado de tentativa de homicídio após balear o soldado Williamis Cardoso da Silva durante a madrugada de sexta-feira (17) em Piedade, na Zoa Norte do Rio.

Na decisão, o juiz Rafael de Almeida Rezende pediu a manutenção da prisão por entender ser necessária para garantir a ordem pública, afirmando que imagens das câmeras de segurança do local onde o crime ocorreu confirmam o que foi dito por testemunhas.

"É possível verificar pela gravação das câmeras de segurança o momento em que o custodiado se se dirige até o local de cautela da boate, com um cigarro e um copo que aparenta ser de bebida alcoólica, pega a sua arma, sai do estabelecimento e vai em direção ao grupo, efetuando disparos de arma de fogo mesmo quando a confusão já estava sendo apartada por populares e seguranças".

O magistrado ainda afirma que a necessidade da conversão da prisão em preventiva ainda aumenta, pois é preciso garante que as testemunhas do caso não sejam influenciadas pelo acusado durante a investigação. Segundo decisão de Almeida, nos autos do processo não foi incluído o endereço do policial militar ou a comprovação que ele exerce uma ocupação lícita. Ele ainda diz que o caso não foi de legítima defesa, como alegou inicialmente o policial.

"A tese de legítima defesa sustentada pelo custodiado na delegacia não parece verossímil, pois o mesmo teria se dirigido ao grupo na posse de arma de fogo, intervindo em briga que estava prestes a ser apaziguada e, em determinado momento, disparou contra a cabeça da vítima".

Williamis foi baleado na cabeça pelo PM David durante uma confusão na boate Fábrica 40 graus, na Rua Manoel Vitorino, em Piedade. O acusado foi preso em flagrante após prestar depoimento na 21ª DP (Bonsucesso). De acordo com sua versão dos fatos, ele presenciou uma confusão fora da boate e deu dois tiros para tentar apaziguar a situação, sendo que um dos disparos atingiu o soldado. Após ser preso, David foi encaminhado à Unidade Prisional da PM, no Fonseca, em Niterói.

De acordo com o último boletim médico divulgado, neste sábado, o militar segue internado em estado grave no Hospital Central do Exército (HCE), em Benfica, para onde foi transferido na noite de sexta. A informação é do Exército Brasileiro, responsável pela unidade.

O caso está sendo investigado também pela Corregedoria Geral da Polícia Militar, através da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM).