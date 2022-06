Publicado 20/06/2022 00:00

O reajuste imediato nos valores do diesel e gasolina em alguns postos mostra o desrespeito dos responsáveis com a sociedade, seus clientes e o momento vivido. No Brasil, não há preço fixado, então cabe aos clientes valorizar quem não trabalha com essa prática.

Como O DIA noticiou, cerca de 7.300 pessoas vivem em situação de rua no Rio. Muitos perderam suas rendas durante a pandemia e não tiveram opção. Prefeitura poderia buscar Parcerias Público-Privadas para mudar esse cenário e dar dignidade para essas pessoas se recuperarem.