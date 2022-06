Material apreendido pelos agentes do 2º BPM (Botafogo) - Reprodução

Material apreendido pelos agentes do 2º BPM (Botafogo)Reprodução

Publicado 19/06/2022 11:36 | Atualizado 19/06/2022 12:51

Rio - Um suspeito ficou baleado e outro ferido após uma fuga de policiais na noite deste sábado (18), na Glória, Zona Sul do Rio. A ação terminou quando o carro perseguido bateu em um táxi na Rua do Russel, já no bairro do Flamengo. Outras três pessoas, que estavam no local do crime, também ficaram feridas.

Dois criminosos foram atendidos no Hospital Miguel Couto, na Zona Sul do Rio. Matheus Vieira, de 22 anos, está internado em estado grave na unidade. Ainda não há informação do estado de saúde do outro suspeito, que não foi identificado. O taxista sofreu ferimentos leves e foi socorrido na mesma unidade, sendo liberado em seguida. Um homem foi preso e dois adolescentes foram apreendidos.

A PM informou que, logo após a ocorrência, três pessoas deram entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Um deles tinha sido atingido por um tiro na mão esquerda, enquanto os outros estavam com escoriações leves. Segundo testemunhas, havia um quarto criminoso na ação, que teria atirado em várias direções e fugido.

De acordo com a PM, o grupo praticava crimes na Ladeira da Glória quando começou a perseguição. Em todo o trajeto, houve tiroteio entre os criminosos e os agentes de 2º BPM (Botafogo). Já na Rua do Russel, os dois carros bateram, deixando o suspeito ferido. Ao se aproximar do veículo, os policiais encontraram o jovem baleado.

A ocorrência foi encaminhada à 12ª DP (Copacabana). O carro usado pelos criminosos, dois revólveres, munições e cinco celulares roubados foram apreendidos pelos policiais.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os dois carros envolvidos no acidente. "Os bandidos vieram na contramão e pegaram o táxi de frente... Coitado do cara! De frente não, foi na lateral", diz o homem que gravou a cena.