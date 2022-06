Laís Maria da Silva, de 26 anos, irmã de Nathalia, mostra a foto de Joilson, no celular, e diz que espera por justiça - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 17/06/2022 14:41 | Atualizado 17/06/2022 14:46

Rio - A Polícia Civil pediu, nesta sexta-feira (17), o pedido de prisão temporária do mecânico Joilson Tavares do Carmo, de 34 anos, por tentativa de feminicídio. Ele é suspeito de ter esfaqueado e baleado a ex-companheira, Nathalia Maria da Silva , de 28 anos, na última terça-feira (14), em Brás de Pina. A agressão aconteceu na frente do filho do casal, João, um menino autista, de apenas 5 anos.

A irmã de Nathalia, a designer de unhas Laís Maria da Silva, de 26 anos, recebeu com alívio a notícia do pedido de prisão: " Ele ainda não foi pego, mas vai ser. Tenho fé em Deus e na Justiça. Isso já foi um passo importante. Agora, é questão de tempo ", disse Laís, na porta do Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste do Rio, onde Nathalia está internada em estado grave.

Desde que tudo aconteceu, Laís vai todo dia ver a irmã. Como a jovem está no CTI, o horário de visita é restrito e poucas pessoas podem entrar. "Em geral, sou eu que venho, mesmo. Minha mãe fica com as crianças, que estão muito assustadas e com saudades da mãe", disse ela. Além de João, Natália tem outros dois filhos mais velhos, Luiz Henrique, de 11 anos, e Yasmim, de 10, de um relacionamento anterior.

Joilson já tem anotação criminal por lesão corporal e violência doméstica. A tentativa de feminicídio contra Nathalia foi registrada na 33ª DP (Realengo) e as investigações seguem em andamento.