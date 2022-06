Moradora denuncia que teve casa invadida durante ação de PMs no Complexo do Salgueiro - Arquivo pessoal

Publicado 17/06/2022 20:47 | Atualizado 17/06/2022 20:57

Rio - Moradores do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, acusam policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) de invadir casas da comunidade sem mandados judiciais. Um vídeo feito por moradores, ao qual o DIA teve acesso, mostra o momento em que um PM armado invade uma residência nesta quinta-feira (16). Vizinhos do imóvel filmaram a mesma casa, momentos depois, toda revirada. A comunidade denuncia que além de invadir casas, os agentes furtam objetos e teriam feito até um churrasco em um estabelecimento invadido.

Moradores do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, denunciam que policiais militares estão invadindo casas da comunidade. #ODia pic.twitter.com/HL4akiUuEa — Jornal O Dia (@jornalodia) June 17, 2022

A casa invadida flagrada no vídeo fica na Rua Dezoito na localidade conhecida como Marinha. Os moradores relatam que no momento da invasão a moradora estava trabalhando: “Ela recebeu os vídeos enquanto trabalhava. Na mesma hora, denunciamos à Defensoria Pública e ao Ministério Público. A moradora nem voltou para casa naquele dia”, disse uma moradora, que pediu para não ser identificada.

Ainda conforme relatos da vizinhança, os PMs furtaram até um vidro de perfume da residência, que ficou completamente revirada. Na tarde desta quinta-feira (16), em protesto, os moradores chegaram a ocupar parte da Rodovia Niterói-Manilha, no sentido Niterói, na altura de São Gonçalo.

Churrasco e cerveja

Além de casas das localidades da Marinha e da Palmeira, os policiais teriam invadido estabelecimentos comerciais que estavam fechados. O terraço de uma mercearia teria sido usado pelos agentes para promover um churrasco na noite da última quarta-feira (15). A carne e a cerveja consumidas teriam sido da própria mercearia.

Na quarta-feira, a Polícia Militar iniciou a ocupação da comunidade por tempo indeterminado. A ação ocorreu depois que o serviço de inteligência da corporação descobriu que bandidos estavam organizando uma festa de aniversário para o traficante Antônio Ilário Ferreira, conhecido como Rabicó.

"Na quarta-feira, enquanto os PMs faziam o churrasco na mercenária invadida eles gritavam: ‘Vamos comemorar o aniversário do chefe”.

O outro lado

Sobre as imagens no vídeo, a Polícia Militar informou que uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi alvo de disparos durante uma ação na quinta-feira. Os policiais realizaram buscas na região, com o objetivo de encontrar os criminosos envolvidos no ataque, e que teriam se refugiado naquele local. "As buscas foram realizadas em situação de flagrante delito, que inclui o atentado contra a vida dos policiais, que aconteceu momentos antes", informou a nota da PM.

Ainda conforme a PM, o policiamento segue reforçado em áreas estratégicas do Complexo do Salgueiro, com pontos de baseamento e patrulhamento motorizado com o uso do veículo blindado.

"O comando da Corporação ressalta que não compactua com excessos ou eventuais desvios de conduta praticados por seus integrantes. A Polícia Militar mantém ao dispor da população seus canais de atendimento para verificar a veracidade dos relatos com isenção, punindo com rigor quando comprovados os fatos", informou a PM.