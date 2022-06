Jacaré foi encontrado na praia da Marina, em Búzios - Reprodução / Redes sociais

Publicado 17/06/2022 19:25

Rio - Um jacaré assustou banhistas, na manhã desta sexta-feira (17), na praia da Marina, em Búzios, na Região dos Lagos do Rio. Por volta das 9h, animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e levado para uma lagoa próxima, no Centro da cidade. Não houve feridos durante a ação.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que o jacaré está sendo resgatado na praia e encaminhado ao habitat natural. CONFIRA: