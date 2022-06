A 21ª DP (Bonsucesso) investiga o caso - Reprodução/Google Maps

A 21ª DP (Bonsucesso) investiga o casoReprodução/Google Maps

Publicado 17/06/2022 19:24 | Atualizado 17/06/2022 19:28



Rio - A Polícia Civil prendeu na tarde desta sexta-feira (17)o policial militar David Trancoso Daniel por tentativa de homicídio contra o militar do Exército Williamis Cardoso da Silva. A vítima foi baleada na cabeça pelo PM durante uma confusão em uma boate na Rua Manoel Vitorino , em Piedade, Zona Norte do Rio, nesta madrugada. David prestou depoimento na 21ª DP (Bonsucesso) e, após dar a sua versão dos fatos, foi preso em flagrante.

Em depoimento, o agente informou que presenciou uma confusão fora da boate e deu dois tiros para tentar apaziguar a situação. Um dos disparos atingiu o Williamis. A vítima foi submetida a uma cirurgia no Hospital Pasteur, no Méier, à tarde. O último boletim informado pelo Exército Brasileiro informava que seu estado de saúde era grave.

David, lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Jacaré, foi levado para a Unidade Prisional da PM, no Fonseca, em Niterói. A audiência de custódia está prevista para acontecer no sábado (18). A Corregedoria Geral da Polícia Militar, através da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), está acompanhando o caso.