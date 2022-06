Carga foi localizada após denúncias da vítima - Divulgação

Publicado 17/06/2022 18:55

Rio - Agentes do 22º BPM (Maré) recuperaram, na manhã desta sexta-feira (17), uma carga de cigarros no bairro de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. Além da carga recuperada, três homens, não identificados, foram presos enquanto faziam transbordo da carga. A ação resultou na apreensão de um carro, utilizado pelos suspeitos.

Segundo os policiais, os criminosos foram localizados após a vítima ter informado sobre o roubo. A ocorrência encaminhada para a 21ª DP (Bonsucesso).