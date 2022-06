Evento encerrará no Parque Madureira - Alessandro Costa/Divulgação

Evento encerrará no Parque MadureiraAlessandro Costa/Divulgação

Publicado 17/06/2022 17:25

Rio - Na próxima semana, entre os dia 20 e 25 de junho, a Secretaria Municipal Especial de Cidadania promoverá a "Semana Refúgio em Foco", para comemorar o Dia Mundial do Refugiado, dia 20 de junho. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU). A cerimônia de abertura acontecerá no Palácio da Cidade, em Botafogo, Zona Sul do Rio, às 10h. Estarão presentes Instituições como Mawon – Consultoria para Migrações, PDMIG – África do Coração, Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e a União de Angolanos e amigos de Angola no Rio de Janeiro (UNAERJ).



A semana contará com quatro dias de eventos (veja programação abaixo) atividades que visam promover a integração, empregabilidade e cultura, entre elas feiras com exposição de arte e gastronômica, balcão de empregos e serviços como o Restabelecimento de Laços Familiares (RLF), que, através de ligação via satélite, ajudarão os refugiados a se comunicar com parentes.



Segundo a organização, mais de 80 milhões de pessoas deixaram seus países devido a guerra, perseguição ou atos de violência. Em mensagem, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou para o fato de que, além de começarem do zero a vida em países estrangeiros, a pandemia da covid-19 aprofundou as dificuldades dos refugiados. Pediu para que o governo e as comunidades incluam os refugiados em suas políticas, como saúde, educação e esportes. “A cura para todos ocorre quando recebemos os cuidados de que precisamos”, destacou.



Confira a programação:



20/06 - Comemoração do Dia do Refugiado e abertura da "Semana Refúgio em Foco"



Local: Palácio da Cidade - Rua São Clemente 360 - Botafogo



Horário: 10h



21/06 - Feira Cultural



Local: Pátio do CASS (Centro Administrativo São Sebastião), Rua Afonso Cavalcanti, 455 – Cidade Nova



Horário 10h às 17h.



O evento terá participação da Cruz Vermelha



Atividades:



- Assistência médica direcionada à população refugiada

- Restabelecimento de Laços Familiares (RLF) /Telefone via Satélite – Esse aparelho permite que os refugiados tentem localizar e se comunicar com seus parentes em área de confronto. O serviço possui uma rede gerenciada para 270 localidades, com 440 conexões em 99 países, sendo a maioria na África e no Oriente Médio, através de um mix de acessos terrestres, via satélite e internet.

- Exposição de arte pelos refugiados no pátio, em aproximadamente 20 barracas. A feira terá culinária africana, colombiana entre outras.

- Países como Venezuela e República do Congo serão representados por artesãos.

- Participação artística de pirofagia, com Paulo Heritier, e DJ Joss Dee.



23/06 - Ação intersetorial no Museu de Arte do Rio

Endereço: Praça Mauá, 5 - Centro

Horário: 13:00 às 18:00

Estarão presentes a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), Cruz Vermelha, Comissão da Criança e Adolescente da Câmara Legislativa.

Atendimento da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda

- Balcão de empregos



Atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social



- Atendimento técnico do CRAS; Identidade Jovem (ID JOVEM); Carteira do Idoso Interestadual;

- Orientação sobre emissão de documentação civil (RG, CPF, Certidão de nascimento, entre outros)

- Orientação sobre o mundo do Trabalho e inscrições para cursos

- Inscrição e atualização de Cadastro único (CAD Único) para programas sociais

-Atividades e inscrições para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (crianças, adolescentes e idosos).



Atendimento da Cruz Vermelha



- Restabelecimento de Laços Familiares (RLF) /Telefone via Satélite



Atendimento Faculdades Simonsen



- Assessoria Jurídica;

- Oferta de Bolsas de estudo em cursos e graduação nas modalidades presencial e EAD



Atendimento da Comissão da Criança e Adolescente da Câmara Legislativa



25/06 - Feira Cultural



Local: Parque Madureira, Rua Soares Caldeira, 115 - Madureira



Horário: 11h às 17h



- Participarão aproximadamente, 20 barracas, nas quais imigrantes e refugiados poderão expor sua arte.

- A feira terá culinária africana, colombiana entre outras.

- Países como Venezuela e República do Congo serão representados por artesãos.

- Participação artística de pirofagia, com Paulo Heritier, e DJ Joss Dee.