Tiago Barbosa foi executado com tiros de fuzil dentro de uma BMW blindada, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 17/06/2022 18:29 | Atualizado 17/06/2022 18:38

Rio - Um vídeo gravado por um morador de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, registrou o momento em que a BMW X7 blindada de Tiago Barbosa, de 36 anos, foi atingida por dezenas de tiros de fuzil, na quarta-feira passada (15). O autor das imagens se mostrou muito assustado com a intensidade dos disparos. Tiago, também conhecido como Tiago do Cigarro, foi executado na esquina da Rua Professor Joaquim Cardoso de Matos com a Via Light , próximo ao Fórum de Nova Iguaçu.

Veja o vídeo:

Homem assassinado a tiros em Nova Iguaçu. pic.twitter.com/IM0di699EL — Ninguém Falou (@maseufalo) June 15, 2022

Os tiros de fuzil ficaram concentrados na altura da janela do motorista e na maçaneta do veículo, ambos do lado esquerdo, onde a vítima estava.

Motorista morreu baleado dentro do veículo blindado Reprodução / Redes sociais

De acordo com a delegada titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), Ana Carolina Lemos, as perícias estão sendo realizadas e nenhum laudo ainda foi concluído. Até o momento, a especializada também não identificou os autores dos disparos e nem a motivação do crime.

Segundo policiais do 20º BPM (Nova Iguaçu), um carro de cor prata parou ao lado do veículo e um homem fez disparos de fuzil em direção ao motorista, que morreu na hora.