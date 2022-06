Governador Cláudio Castro assinou, nesta sexta-feira, ordem de início de reforma de cinco conjuntos habitacionais - Divulgação

Publicado 17/06/2022 16:23 | Atualizado 17/06/2022 16:23

Rio – O Governo do Estado iniciou, nesta sexta-feira (17), as obras de reforma de cinco unidades de conjuntos habitacionais na Zona Norte. Com um investimento de 20 milhões de reais, o programa visa recuperar os condomínios Crato, Divino Mestre, Vicente de Carvalho, Itararé e Castro Alves. Estes fazem parte dos condomínios construídos há mais de 10 anos que receberão reformas no estado. O cronograma prevê a reforma de 60 conjuntos, a partir de um investimento de R$700 milhões.



As ações vão acontecer pelo programa Casa da Gente, o maior projeto habitacional da história fluminense, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra). Durante o anúncio, o governador Cláudio Castro lembrou que há poucos meses, não seria possível imaginar a possibilidade deste investimento.



"O Casa da Gente foi criado para melhorar a condição das moradias em todo o estado do Rio. Esse é nosso compromisso: não vamos parar de levar melhorias que atendam às necessidades das pessoas e continuaremos a investir em reformas que trarão mais tranquilidade e segurança para a população fluminense", declarou o governador.



O Conjunto Habitacional APE do Itararé, em Ramos, receberá investimento de R$5,3 milhões e o Conjunto Habitacional Castro Alves, em Del Castilho, possui orçamento de R$8,1 milhões. As intervenções, que devem durar 6 e 8 meses, respectivamente, incluem serviços de pintura externa dos prédios, pintura interna de escadas e caixas d água, impermeabilização e reforma dos telhados, limpeza de caixas d'água e cisternas, recuperação de rede externa de esgoto sanitário no térreo e modernização de instalações elétricas.



Já em Vicente de Carvalho, as obras possuem prazo de conclusão de 6 meses e abarcam a revitalização das fachadas, a criação de um bicicletário para os moradores, e serviços de impermeabilização dos reservatórios de água e da calha central. Serão investidos R$1,4 milhão em ações voltadas a facilitar a locomoção e a prática de atividades de lazer dos condôminos.



No Conjunto Habitacional Crato, o investimento será de R$4 milhões, com uma previsão para serem concluídas em 8 meses. Dentre as melhorias, estão, a revitalização de fachadas, recuperação de telhados e coberturas, modernização dos quadros de energia elétrica, além de impermeabilização e recuperação de pavimento interno.



O Conjunto Residencial Divino Mestre, em Madureira, passará por um processo de reformas no valor de R$1,5 milhão com previsão de conclusão de 5 meses. Entre as intervenções, estão a recuperação das fachadas, pintura, modernização dos quadros de energia elétrica e da rede de iluminação, serviço de paisagismo com pergolado, recuperação do pavimento interno, requalificação das áreas comuns e recuperação dos telhados e coberturas, além de impermeabilização dos reservatórios de água e da calha central.



O secretário estadual de Infraestrutura e Obras (Seinfra), Rogério Brandi, comemorou a efetividade do programa habitacional Casa da Gente e projetou os próximos investimentos.



"Essas são as obras prometidas ainda na gestão do ex-secretário Max Lemos e temos o prazer de iniciar agora. O programa continua reformando condomínios visando trazer excelência e respeito para a vida das pessoas, resgatando o orgulho das famílias que construíram suas vidas nesses locais.”, afirmou o secretário.