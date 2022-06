Motorista morreu baleado dentro do veículo blindado - Reprodução / Redes sociais

Publicado 15/06/2022 15:39 | Atualizado 15/06/2022 16:08

Rio - Um homem identificado como Tiago Barbosa, 36 anos, foi executado a tiros, nesta quarta-feira (15), dentro de um carro da BMW blindado sem placa. O caso aconteceu próximo à Via Light, no bairro da Luz, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Segundo informações iniciais dos agentes do 20º BPM (Nova Iguaçu), um carro de cor prata interceptou a vítima e disparou tiros de fuzil em direção ao motorista.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o crime e a área foi isolada para a realização da perícia. A ocorrência segue em andamento. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o veículo com as marcas de bala e os policiais militares no local.