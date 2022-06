Vinícius Fraga Rodrigues e o pai, Joilson Inácio Rodrigues - Arquivo Pessoal

Vinícius Fraga Rodrigues e o pai, Joilson Inácio RodriguesArquivo Pessoal

Publicado 15/06/2022 18:27

Rio - O Corpo de Bombeiros irá retomar, nesta quinta-feira (16), as buscas por Vinícius Fraga Rodrigues, de 15 anos, que desapareceu após o barco em que estava afundar em Quissamã , no Norte Fluminense, neste domingo (12). De acordo com a corporação, na tarde de hoje, militares utilizaram motos aquáticas, mergulhadores e um drone na tentativa de encontrar o adolescente, mas não houve sucesso. Amanhã será o quarto dia de buscas pelo jovem.

Vinícius estava passeando com o pai, Joilson Inácio Rodrigues, que é pescador profissional, quando a embarcação foi atingida por uma onda, virou e afundou. Joilson foi socorrido pelos bombeiros e levado para um hospital da região, e já recebeu alta. Audicéia Rodrigues, mãe de Vinícius e esposa de Joilson, descreveu o marido como um milagre.

"Ele sobreviveu a um naufrágio no qual passou 36 horas no mar. Meu marido é um milagre e meu filho também será", comentou, com esperança.