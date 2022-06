Publicado 13/06/2022 16:24

Rio - Um adolescente de 15 anos desapareceu na madrugada deste domingo (12) após o barco onde estava com seu pai virar e afundar em Quissamã, no Norte Fluminense. Joilson Inácio Rodrigues, pai do jovem, foi resgtadado pela Capitania dos Portos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes foram acionados por volta das 3h13 para um resgate na cidade de Quissamã, próxima a região da Praia de Carapebus, Bezerra e Paulista.

A Marinha do Brasil e o Corpo de Bombeiros seguem fazendo buscas por toda a região. Até às 15h30, o adolescente, identificado como Vinícius Fraga Rodrigues, ainda não havia sido encontrado.

A Marinha foi procurada, mas até o momento não respondeu aos questionamentos.