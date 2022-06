Familiares e amigos de mulher morta por namorado amparam mãe da vítima no IML - Cléber Mendes/ Agência O Dia

Familiares e amigos de mulher morta por namorado amparam mãe da vítima no IMLCléber Mendes/ Agência O Dia

Publicado 13/06/2022 19:16 | Atualizado 13/06/2022 19:19

Rio - O corpo de Lais Batista da Silva Rocha dos Santos, de 25 anos, foi enterrado no final da tarde desta segunda-feira (13), no Cemitério de Santa Cruz, na Zona Oeste da cidade. Ela foi assassinada por Magno Rocha, de 29 anos, denunciado pela própria mãe, que chamou a polícia e impediu que ele fugisse do local do crime. De acordo com a família da vítima, o assassinato teria sido motivado por ciúmes.

Muito abalada, a mãe da vítima foi ao Instituto Médico Legal, no Centro do Rio, no início da tarde para liberar o corpo. Ela saiu sem falar com a imprensa. Larissa deixou dois filhos, uma menina de 8 anos e um menino de 5, frutos de um relacionamento anterior.

Lais teria ido a um bar na noite de sábado com Magno, com quem estava começando um relacionamento, e, depois, seguiram para a casa da mãe do suspeito, na Reta da Base, em Santa Cruz.

A esteticista Mariana Mello de Menezes, de 25 anos, prima e comadre da vítima, ficou muito emocionada após o enterro de Lais: “Foi muito triste! Estou sem cabeça, sem palavras”.