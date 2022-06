Atleta denúncia ex-marido de atual namorada de racismo e ameaça - Reprodução

Publicado 13/06/2022 18:05 | Atualizado 13/06/2022 18:35

Rio - O cirurgião plástico Domingos Quintella de Paolla, de 68 anos, com mais de 40 anos de profissão, está sendo acusado de injúria racial e ameaça contra uma mulher de 19 anos, que atualmente é namorada de sua ex-mulher, de quem se separou em novembro do ano passado após três anos de casamento. As ameaças teriam iniciado no mês de janeiro e se tornaram mais fortes em abril.



A jogadora de futebol Dara Augusta prestou queixa no sábado passado (11) na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) depois de ser alvo de ameaças e injúria por parte do médico. A professora Jéssica Andrade, de 25 anos, se encontrou com o ex-marido e fez uma gravação no qual ele fala sobre Dara. O cirurgião diz à ex-mulher que a atleta o ameaça com prints de conversas na qual os dois teriam trocado. Jéssica diz para o médico que os prints são sobre coisas que ele mesmo falou.

“Ela é favelada, não tem como sair se entrar (na favela). Quer apostar comigo? Quer brincar? Você não vai ficar zangada comigo se eu fizer isso? Meter ela em uma delegacia, encher de porrada de borracha e depois soltar. Ela merece. Ela é macaca. Ela é macaca. Preta e macaca", diz o médico em um trecho da gravação.



Em outro momento, o cirurgião ameaça a namorada da professora: “Se ela fizer qualquer coisa contra mim, eu f... ela. Se ela não morrer, vai sair toda f...da”, afirma o médico, que ainda se referiu à atleta como "feia, ignorante e analfabeta".



O cirurgião também faz questão de ressaltar seu poder aquisitivo quando a ex-mulher diz que ele tem dinheiro: "Tenho (dinheiro). Eu conheço as pessoas que fazem o que eu quiser, pincipalmente com pobre".



Em uma rede social, Dara fez um desabafo: “Sofri RACISMO durante dias indeterminados, dores infinitas, e com os pensamentos que eu seria culpada de todo esse caos, mas não. Um Doutor disse que continuaria sendo racista comigo, que por ele ser médico nunca seria preso e que se fosse, ficaria só uma semana e nada mais que isso. Escutei que seria colocada na cadeia, e levaria uma coça de borracha até a morte, tive medo do poder que ele tanto impõe, mas na real mesmo eu tenho muito orgulho de ser NEGRA, e nunca mais vou me calar por medo!”.



Em conversas que manteve por mensagens de texto com a ex-mulher, o cirurgião chama Dara de "monstro sapatão" e ainda afirma que a atleta é "sem futuro e derrotada".



A advogada das vítimas, Nathália Azevedo, informou que as duas querem que o cirurgião seja responsabilizado criminalmente. Ainda de acordo com a advogada, as namoradas ainda não decidiram se também moverão um processo contra o médico.



"O cirurgião não aceita o divórcio consensual. A Jéssica vai partir para o litigioso. O que elas querem agora é que ele seja punido", ressaltou Nathália.



A reportagem de O DIA tenta contato com a defesa do cirurgião, que ainda não se manifestou.