Van irregular e Carteira Nacional de Habilitação do motorista foram apreendidos - Divulgação

Van irregular e Carteira Nacional de Habilitação do motorista foram apreendidos Divulgação

Publicado 13/06/2022 17:06

Rio- Uma van quase atropelou pedestres e colidiu com um poste, na altura do Campo de São Cristóvão, Zona Norte do Rio. O caso ocorreu nesta segunda-feira (13), quando o veículo tentou fugir pela contramão ao avistar um bloqueio de fiscalização. A van era irregular e só foi parada na Rua São Januário, a quase 1km do bloqueio. Ninguém ficou ferido.



Segundo a Secretaria de Ordem Pública, o motorista recebeu voz de prisão e foi autuado por fazer transporte pirata, transitar na contramão, forçar a passagem entre veículos e dirigir ameaçando demais veículos na via. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista e o veículo foram apreendidos. Desde o início de 2022, a Secretaria realizou 195 apreensões de vans piratas na cidade.



O motorista não tem bom histórico. Em 2021, o mesmo veículo foi flagrado com adesivo falso da Secretaria Municipal de Saúde. Na época, a van foi autuada e removida para o depósito da Prefeitura do Rio.