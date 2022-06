Caso é investigado pela 35ª DP (Campo Grande) - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 13/06/2022 16:15 | Atualizado 13/06/2022 16:28

Rio - Um homem morreu e uma mulher foi baleada na madrugada desta segunda-feira (25), durante um tumulto em um bar de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 40º BPM (Campo Grande) foi acionada para verificar uma tentativa de homicídio na Rua Luiz Barata, onde foi informada que duas pessoas baleadas estavam sendo atendidas no Hospital Municipal Rocha Faria, no mesmo bairro.

Ainda segundo a PM, os militares estiveram na unidade de saúde e encontraram as vítimas. Uma delas relatou aos policiais que foram atingidas quando estavam saindo do estabelecimento ao perceberam um princípio de tumulto. Já dentro do carro, uma delas notou que estava ferida e seguiu para o hospital. O homem não resistiu. Não há informações sobre o estado de saúde da outra mulher.

O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande). O automóvel usado pelas vítimas foi apreendido para perícia. Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento na distrital para identificar a autoria e a motivação do crime.