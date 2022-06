William Oliveira Fonseca se entregou à polícia na noite de sábado (11) - Divulgação

William Oliveira Fonseca se entregou à polícia na noite de sábado (11) Divulgação

Publicado 13/06/2022 15:08

O criminoso se entregou na 21ª DP (Bonsucesso), no sábado (11). Além dele, também foi preso Jhonatan Correia Damasceno por envolvimento nas mortes. No domingo (12), o juiz Pedro Ivo Martins Caruso D'ippolito converteu a prisão dele em flagrante para preventiva, com a justificativa de que a liberdade do homem seria perigosa.



Em depoimento, Jonathan confessou sua participação no crime, que teria sido motivado pela quantidade de dívidas que ele vinha acumulando. O criminoso então convidou William, mas a dupla, segundo ele, havia combinado de apenas roubar o apartamento da idosa. O pintor afirmou ainda que quando deixou a residência para realizar saques, William matou as vítimas.



Segundo ele, William repetia: "Tá tranquilo, tá tranquilo", com as mãos cheias de sangue. Nesse momento, Jonathan disse que perguntou o que havia acontecido, e que o comparsa respondeu que "já tinha resolvido tudo", segurando uma garrafa de álcool. Agora, a polícia quer entender se os dois, juntos, mataram Martha e Alice. Elas foram degoladas e tiveram seus corpos carbonizados.