Alice Fernandes era diarista e morreu no localRedes Sociais

Publicado 09/06/2022 22:15 | Atualizado 10/06/2022 08:08

Rio - Duas mulheres, identificadas como Martha Maria Lopes Pontes, de 77 anos, e Alice Fernandes da Silva, de 51, foram encontradas carbonizadas e com os pescoços cortados na tarde desta quinta-feira (9), em um apartamento localizado no bairro do Flamengo, na Zona Sul do Rio. De acordo com as primeiras informações, o imóvel teria sido assaltado por criminosos, que cortaram os pescoços das vítimas, atearam fogo em um colchão e fugiram do local. Alice seria diarista e trabalhava na casa de Martha há pelo menos 20 anos.

À reportagem de O DIA, uma mulher que preferiu não se identificar, disse que Martha estava brigada com dois rapazes que teriam pintado alguns cômodos de sua casa dias antes de acontecer o crime. "Não foi assalto. Eles não levaram nada. Ela [Martha] brigou com os pintores que trabalharam aqui [no prédio]. A gente ainda não sabe o motivo da briga", afirmou.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que ainda não há informações mais detalhadas sobre as circunstâncias do crime, e que realiza perícia no local para entender o que aconteceu. Imagens de câmeras de segurança do prédio e dos arredores serão analisadas.