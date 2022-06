Segundo os vizinhos, a situação de sujeira e insalubridade piorou bastante após o falecimento da senhora que vivia na casa - Divulgação

Publicado 09/06/2022 22:18

Rio – A Subprefeitura da Zona Sul do Rio realizou, nesta quinta-feira (9), uma ação para esvaziar a casa de uma acumuladora no bairro do Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. De acordo com o órgão, no local, de aproximadamente dois blocos, vivia uma senhora acumuladora em meio a muita sujeira e fezes de 15 animais (onze cachorros e dois gatos), que sua mãe, falecida há cerca de um ano, resgatava das ruas.



Segundo os vizinhos, que solicitaram e acompanharam a ação, a situação do imóvel já era delicada quando a mãe era viva e, após seu falecimento, a quantidade de sujeira e insalubridade piorou.

De acordo com uma vizinha, que preferiu não se identificar, o que motivou a denúncia e o pedido de ajuda foi a possibilidade de sofrimento dos animais. No entanto, ao entrar local junto às equipes da prefeitura, ela constatou que a situação era bem mais grave.



"Nunca vi nada parecido, realmente precisamos ajudar, não somente os animais que estão sofrendo, mas também essa senhora que não pode continuar vivendo no meio de tanta sujeira", disse ela.



Conforme os agentes, o chão do imóvel estava repleto de objetos e coisas espalhadas. Baldes de água parada também estavam espalhados pela entrada do imóvel, com fezes de cachorro e gato por toda a parte.



A ação da prefeitura contou com mais de dez garis, dois assistentes sociais, representantes da Secretaria de Proteção e Defesa aos Animais, além do subprefeito Flávio Valle. Segundo aComlurb, serão necessários pelo menos dez caminhões para retirar toda a sujeira espalhada pela casa.



"Tendo em vista a insalubridade do local tivemos que entrar em ação e mobilizar nossas equipes para interferir nessa situação. Os animais serão recolhidos e encaminhados para o abrigo para receber os cuidados necessários e a dona do imóvel está sendo atendida pela Secretaria de Assistência Social. Esperamos com a ação de hoje resolver esta situação que já incomodava e gerava incomodo a todo o entorno", afirmou Valle.



Acumuladores são pessoas reconhecidas por reunir excessivamente objetos ou animais domésticos de forma desordenada e desorganizada. Geralmente vivem em locais com déficit de higiene, de autocuidado do corpo e do ambiente habitacional interferindo na sua qualidade de vida, de sua família e da comunidade onde vivem.