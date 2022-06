Projeto Petrobras Mirim, com Focus Cia de Dança - Divulgação

Publicado 09/06/2022

Rio - Febre em aplicativos da moda e filmes curtos nas redes sociais, as dancinhas protagonizadas por crianças alinham diversão e muitos likes mundo afora. Também sugerem caminhos para trabalhos de sensibilização na primeira infância, a faixa etária compreendida entre 4 e 6 anos. A importância deste aspecto tão lúdico quanto educativo no desenvolvimento do indivíduo culmina no Projeto Petrobras Mirim inaugurado pela Focus Cia de Dança esta semana.

A partir de todo o minucioso estudo feito para o espetáculo infantil Bichos Dançantes, dirigido pelo coreógrafo Alex Neoral, os bailarinos Monise Marques e Cosme Gregory implantam em jogos lúdicos ações de movimentos com as crianças. As aulas acontecem durante os turnos normais ao longo do mês de junho.



O Projeto Petrobras Mirim está concentrado em unidades de educação da região do Centro do Rio, que recebem 30 aulas. Nesta primeira fase, estão sendo contempladas as Escolas de Desenvolvimento Infantil (EDI) Rachel de Queiroz, na Avenida Presidente Vargas, EDI Campos Salles, na Praça da República, Ciep Pedro Varella, na Rua do Lavradio, e Escola Municipal Guatemala, no Bairro de Fátima.



"Acredito que a partir da dança contemporânea lúdica as crianças são incentivadas a experimentar novas camadas de criatividade, sendo também ativadas em aspectos psicológicos, como espontaneidade e interação com o próprio corpo. Tudo isso afeta positivamente a interação com o grupo de colegas. Nosso trabalho respeita a diversidade e o desenvolvimento de cada aluno, tomando por base todos os estudos que a companhia realizou para a encenação da coreografia Bichos Dançantes”, explica Monise.



Há 9 anos na Cia, Cosme Gregory é a segunda ponta da dupla de artistas que estão realizando o Projeto Petrobras Mirim. “A principal preocupação é que os jogos de dança sejam realizados de forma colaborativa, a partir do momento que nós interpretamos os anseios do grupo de crianças e estabelecemos trocas com nosso repertório de gestos e conhecimento. É fundamental frisar que as atividades repercutem na rotina de cada aluno ajudando a aguçar a concentração, coordenação motora e auto estima”, analisa.