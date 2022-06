Operação resultou na prisão de cinco pessoas, que poderão responder por crimes relacionados à pesca ilegal - Reprodução

Publicado 09/06/2022 19:11

Rio - A Polícia Federal realizou, na madrugada desta quinta-feira (9), uma operação em conjunto com a Marinha, Ibama e Inea, com o objetivo de prevenir e reprimir irregularidades e ilícitos na costa do Rio de Janeiro.



A ação resultou na prisão de cinco pessoas, que poderão responder por crimes relacionados à pesca ilegal. As identificações dos suspeitos não foram divulgadas.



Segundo os agentes, a operação se estendeu da Baía de Guanabara até a região de Saquarema. Diversas fiscalizações foram feitas nas embarcações que transitavam na região, que resultou na apreensão de cinco embarcações que apresentaram irregularidades e infringiram a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário – LESTA).