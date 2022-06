Manifestação acontece na Candelária, no Centro do Rio - Claber Mendes / Agência O Dia

Publicado 09/06/2022 18:39 | Atualizado 09/06/2022 21:42

Rio - Dezenas de estudantes e professores fizeram um protesto pacífico na Candelária, no Centro do Rio, desde a tarde desta quinta-feira (9), contra os cortes na educação proposto pelo governo, que atinge as universidades federais e escolas públicas federais. No local era possível ver pessoas com cartazes com dizeres como: "Pobre formado derruba o estado", "Educação não é gasto, é investimento", "Vida, pão, vacina e educação", "Não ao corte de verba", entre outros.

No último dia 27, o presidente da Câmara Arthur Lira, colocou em pauta a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 206/2019, que propõe a cobrança de mensalidades nas universidades federais. Na ocasião, o governo federal anunciou que R$ 3,2 bilhões da verba prevista para o Ministério da Educação (MEC) em 2022 serão bloqueados.

O valor do corte representa 14,5% no orçamento do MEC e atinge os institutos e as universidades federais. Esse total faz parte do chamado orçamento discricionário, que significa o montante que cada universidade pode aplicar em outras despesas, exceto salários e aposentadorias de professores.



No Twitter, o deputado federal Alessandro Molon disse que o presidente Jair Bolsonaro está sufocando as universidades e relatou que "por causa dos seguidos cortes do orçamento para a Educação Pública, a UFRJ não tem como continuar funcionando! O governo reafirma sua escolha de desmontar Educação. Vamos lutar para reverter isso!", afirmou.