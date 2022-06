Evento acontece nas areias da Praia de Copacabana - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 09/06/2022 21:34

Rio – O Rio de Janeiro recebe, neste sábado (11), o evento Esperança Rio, realizado pela Associação Evangelística Billy Graham, na Praia de Copacabana, na Zona Sul. Previsto para começar às 16h, o evento é gratuito e contará e com apresentações musicais. Com expectativa de levar 100 mil pessoas às areais da praia, no Posto 2, a Companha de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) preparou um esquema especial de trânsito.

A celebração do dia 11 de junho reúne artistas renomados da música gospel, como Aline Barros, Fernandinho, Theo Rubia, e contará com a participação do rapper gospel KB, considerado como um dos maiores artistas do rap e hip-hop americano cristão.

Esquema especial de trânsito

Segundo a CET-Rio, a operação de trânsito contará com 250 pessoas, dentre funcionários da empresa, guardas municipais e terceirizados, que vão ajudar com a fluidez do trânsito. Serão utilizados 19 painéis de mensagens variáveis. que informarão sobre os horários dos fechamentos, rotas alternativas e passarão orientações para os motoristas.

O esquema especial abrange trechos de Copacabana, de Botafogo e do Aterro do Flamengo. As interdições terão início às 8h da manhã de sábado e os ônibus de turismo têm área para desembarque dos passageiros em ponto reservado na Enseada de Botafogo.

Segundo o esquema, em função do aumento de fluxo esperado da região, a utilização do Túnel Rebouças durante todo sábado é a principal alternativa em função da possível sobrecarga no Aterro do Flamengo e na Enseada de Botafogo. Recomenda-se que até às 22h de sábado os motoristas devem evitar circular pela Praia de Botafogo e pelo Túnel Santa Bárbara, buscando trajetos alternativos para seus deslocamentos.

A partir das 8h:

- 2 faixas (lado esquerdo) da Av. das Nações Unidas (Enseada de Botafogo), em ambos os sentidos;

- 1 faixa (lado esquerdo) da Av. Infante Dom Henrique (Aterro do Flamengo), em ambos os sentidos;

- 2 faixas (lado esquerdo) do Túnel Eng. André dos Santos Dias Filho (Túnel do Morro do Pasmado);

- Av. Pasteur, entre a Praia de Botafogo e a Av. Repórter Nestor Moreira, no retorno para Copacabana;

- 1 faixa (lado esquerdo) da Av. Lauro Sodré, sentido Copacabana, entre o Morro do Pasmado e o Túnel Coelho Cintra;

- 1 faixa (lado esquerdo) do Túnel Coelho Cintra – Túnel Novo, sentido Copacabana;

- 1 faixa (lado esquerdo) da Av. Princesa Isabel, sentido Copacabana.

A partir das 14h:

- Av. Atlântica, pista da orla, sentido Leme, entre a Rua Figueiredo Magalhães e a Av. Princesa Isabel;

- Av. Prado Júnior, entre a Av. Nossa Senhora de Copacabana e a Av. Atlântica.

A partir das 16h:

- 1 faixa (lado esquerdo) da Av. Lauro Sodré, sentido Botafogo, entre o Túnel Coelho Cintra e o by-pass localizado na altura do Shopping Rio Sul;

- 1 faixa (lado esquerdo) do Túnel Coelho Cintra, sentido Botafogo;

- 1 faixa (lado esquerdo) da Av. Princesa Isabel, sentido Botafogo.

A partir das 18h:

- Av. Infante Dom Henrique, sentido Copacabana, entre o Trevo dos Estudantes e a Av. Oswaldo Cruz;

- Av. das Nações Unidas, sentido Copacabana, entre a Av. Oswaldo Cruz e o Túnel Eng. André dos Santos Dias Filho (Túnel do Morro do Pasmado).

A partir das 19h:

- Av. Infante Dom Henrique, sentido Centro, entre a Av. Oswaldo Cruz e o Trevo dos Estudantes;

- Av. das Nações Unidas, sentido Centro, entre a Av. Repórter Nestor Moreira e a Av. Oswaldo Cruz;

- Av. Repórter Nestor Moreira, entre a Av. Pasteur e a Av. das Nações Unidas.

A liberação das vias ao tráfego de veículos está prevista para ocorrer às 23h de sábado (11/06).

Proibições de estacionamento, a partir da noite de sexta-feira em Copacabana e no entorno

Avenida Atlântica: das 18h de sexta-feira às 23h de sábado, exceto para veículos autorizados:

- Pista junto às edificações, no trecho entre a Avenida Prado Jr. e a Rua Paula Freitas, inclusive nas baias;

- Pista junto à orla da praia, no trecho entre a Av. Princesa Isabel e a Praça Alm. Julio de Noronha.

Das 18h de sexta-feira às 23h de sábado, nas seguintes vias:

- Avenida Prado Júnior, em ambos os lados, em ambos os sentidos e em toda a extensão, inclusive nas baias.

- Rua Rodolfo Dantas em ambos os bordos e em toda a extensão, inclusive nas baias.

- Rua Fernando Mendes, em ambos os lados e em toda a extensão.

- Rua Figueiredo de Magalhães, da seguinte forma: no trecho compreendido entre a Avenida Atlântica e a Rua Tonelero, ao longo do bordo e nas baias no lado direito, junto às edificações de numeração par; e no trecho compreendido entre a Rua Capelão Álvares da Silva e a Rua Tenente Marones de Gusmão, ao longo do bordo esquerdo, junto às edificações de numeração ímpar.

- Rua Bolívar, em ambos os lados, no trecho entre a Avenida Atlântica e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, inclusive nas baias.

- Avenida Pasteur, ambos os sentidos, em ambos os lados, entre Avenida Portugal e a Rua Venceslau Brás, exceto para ônibus e micro-ônibus de turismo, pelo período máximo de 4h, na pista sentido Botafogo, na baia existente junto ao canteiro central, no trecho entre o acesso à Rua Xavier Sigaud e a Avenida Venceslau Brás.

- Rua da Passagem, em ambos os lados e em toda a extensão, exceto nas baias existentes.

- Praça Pimentel Duarte, junto ao Clube Guanabara.

No sábado, das 06h às 23h, nas seguintes vias:

- Avenida Nossa Senhora de Copacabana, em ambos os lados e em toda extensão, exceto nas baias existentes no trecho entre a Avenida Princesa Isabel e a Rua Antônio Vieira.

- Rua Barata Ribeiro, em ambos os lados e em toda a extensão.

Ônibus fretados

Estes veículos devem seguir até a área de estacionamento, na Enseada de Botafogo. O acesso à pista será feito pela Avenida Infante Dom Henrique, no Aterro do Flamengo.